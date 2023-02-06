Лютий, 06 в 15:44

На тлі західних санкцій Росія зіткнулася з проблемами у виробництві зброї. Країна-агресор спрощує технологічні процеси настільки, що її озброєння вже неможливо назвати високоточним.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Він нагадав, що в 2022 році запрацювала заборона на постачання до РФ товарів військового та подвійного призначення, компонентів для високотехнологічного озброєння.

Зараз дивляться

Україна відстежує можливі шляхи обходу санкцій, ділиться даними з партнерами, щоб перекрити канали постачання комплектування до РФ. Через санкції Москва пробує здійснити імпортозаміщення, але успіху не досягла.

– Загалом ворог йде на спрощення виробництва зброї. Це дозволяє йому звітувати про кількість виробленого, однак за характеристиками це вже зовсім не та зброя… Спрощення виробництв стосується передусім високоточного озброєння, і в результаті воно перестає вже бути високоточним, – наголосив Скібіцький.

Він пояснив, що якщо РФ не має якихось деталей західного виробництва, то просто спрощує комплектацію зброї: системи управління, навігації тощо. Якщо це, наприклад, ракета, то вона вже не відповідатиме заявленим характеристикам.

– Так, це потужна ракета, але вона не відповідає тим характеристикам, що були на самому початку. Наприклад, важко згадати, коли РФ востаннє застосовувала ракету Онікс. Раніше це були масовані застосування по Одеській області, – заявив представник ГУР.

Скібіцький також поінформував про проблеми з російськими літаками. Він нагадав, що наприкінці минулого року в РФ заговорили про введення в експлуатацію партії Су-57. Але за даними ГУР, ця інформація не відповідає дійсності.

– У РФ багато років переносили терміни введення цих літаків в експлуатацію, і нині вони мають значні проблеми з авіонікою, з радіолокаційними станціями, двигуном, системою управління літака та й із запчастинами. Тож це не літаки 5-го покоління, це навіть не покоління 4++, – зазначив Скібіцький.

Він додав, що окупанти відчувають проблеми і з літаками-носіями гіперзвукових ракет Кинджал МіГ-31. Нещодавно в Білорусі в одного з цих винищувачів загорівся двигун. Крім того, у РФ не надто великі запаси самих ракет Кинджал.

– Якщо розстріляють і їх, тоді просто не буде чим лякати світ. Кинджали вони зараз використовують для демонстрації та залякування, що в них є таке озброєння, яке ніхто не зможе збити, – розповів Скібіцький, додавши, що РФ за допомогою цих ракет намагається тримати в напруженні не лише Україну, а й інші країни Європи.

Відчутні проблеми в агресора виникли і з іншими видами ракет. Зараз країна-окупант може виробляти 4 ракети Іскандер на місяць та 20-30 ракет Х-101. Як зазначив Скібіцький, тут все залежить від запасів іноземного комплектування, якого у Росії “залишилося дуже мало”.

Раніше в командуванні Повітряних сил ЗСУ пояснювали, що перерви між масованими ракетними ударами РФ по Україні збільшуються, оскільки темпи виробництва російських ракет не встигають за їх використанням.

Джерело: ГУР Міноборони України