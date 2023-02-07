Лютий, 07 в 8:28

Слабкі західні санкції проти Ірану та Росії сприяли тому, що РФ змогла їх обійти та купити компоненти для ударних безпілотників, які використовує на території України.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

Раніше офіційні особи США заявили, що Росія та Іран на території РФ планують збудувати іранський завод із виробництва безпілотників.

Зараз дивляться Варто зазначити, що один такий завод уже є у Таджикистані — державі-члені Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) та кандидата на вступ до Євразійського економічного союзу (ЄАЕС). Росія може використати свій вплив на Таджикистан через ОДКБ та ЄАЕС для постачання компонентів дронів або закупівлі безпілотників в обхід міжнародних санкцій. Британська слідча група Conflict Armament Research (CAR) повідомила у листопаді 2022 року, що 82% іранських безпілотників Shahed-131, Shahed-136 та Mohajer-6, збитих в Україні, мали мікросхеми, напівпровідники та інші компоненти, які надходили зі США, попри високий рівень обмеження експортного контролю на такі компоненти до Ірану. Читайте Як РФ за допомогою звичайних чипів для смартфонів вбиває українців Більшість західних компонентів у збитих іранських безпілотниках були зроблені в період з 2020 по 2021 рік після закінчення дії санкцій Ради безпеки ООН щодо важких озброєнь проти Ірану. Західні компанії, компоненти яких були виявлені у збитих іранських безпілотниках в Україні, від початку війни заперечували прямий продаж компонентів до Росії, Ірану чи Білорусі. Але це могли робити дистриб’ютори компонентів. Це означає, що Росія та Іран можуть використовувати лазівки, які дозволяють закуповувати західні компоненти зброї через довірених осіб. Раніше британський аналітичний центр RUSI опублікував розслідування, в якому розкрив схему закупівлі західної мікроелектроніки, що використовується розробниками російських дронів Орлан-10. Фото: ГУР МО

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