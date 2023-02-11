Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Росія

Суперництво Міноборони та Пригожина поставило Путіна перед складним вибором – розвідка Британії

Валентина Летяк, редакторка стрічки
президент Росії володимир путін
Фото: Getty Images

Новини про суворі реалії війни в Україні, ймовірно, дійшли до ув’язнених, тому зменшилася кількість добровольців, готових найматися до ПВК Вагнера.

Так у розвідці Міноборони Великої Британії прокоментували заяви керівника групи компаній Вагнер Євгена Пригожина про нібито припинення вербування ув’язнених.

– Дані Федеральної служби виконання покарань Росії вже свідчили про зниження темпів вербування ув’язнених з грудня 2022 року…Ключовим фактором припинення схеми, ймовірно, є дедалі більш пряме суперництво між Міноборони РФ та ПВК Вагнера. Регулярні російські війська, можливо, тепер також розгорнули переважну більшість резервістів, призваних за “частковою мобілізацією”, – наголошують у розвідці.

Тому, на думку британських розвідників, російський диктатор Володимир Путін опинився перед складним вибором – “або продовжувати виснажувати свої сили, або зменшити цілі, або провести наступну хвилю мобілізації”.

Зараз дивляться

 

Водночас аналітики Інституту вивчення війни ISW вважають, що попри заяви Пригожина про припинення вербування ув’язнених, найімовірніше, ПВК Вагнера продовжить це робити, хоча й в набагато менших обсягах.

Читайте
Росіяни завезли в Запорізьку область завербованих до ПВК Вагнера в’язнів

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка