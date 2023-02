Суперництво Міноборони та Пригожина поставило Путіна перед складним вибором – розвідка Британії

Новини про суворі реалії війни в Україні, ймовірно, дійшли до ув’язнених, тому зменшилася кількість добровольців, готових найматися до ПВК Вагнера.

Так у розвідці Міноборони Великої Британії прокоментували заяви керівника групи компаній Вагнер Євгена Пригожина про нібито припинення вербування ув’язнених.

Тому, на думку британських розвідників, російський диктатор Володимир Путін опинився перед складним вибором – “або продовжувати виснажувати свої сили, або зменшити цілі, або провести наступну хвилю мобілізації”.

