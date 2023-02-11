Суперництво Міноборони та Пригожина поставило Путіна перед складним вибором – розвідка Британії

Лютий, 11 в 11:01

Новини про суворі реалії війни в Україні, ймовірно, дійшли до ув’язнених, тому зменшилася кількість добровольців, готових найматися до ПВК Вагнера.

Так у розвідці Міноборони Великої Британії прокоментували заяви керівника групи компаній Вагнер Євгена Пригожина про нібито припинення вербування ув’язнених.

– Дані Федеральної служби виконання покарань Росії вже свідчили про зниження темпів вербування ув’язнених з грудня 2022 року…Ключовим фактором припинення схеми, ймовірно, є дедалі більш пряме суперництво між Міноборони РФ та ПВК Вагнера. Регулярні російські війська, можливо, тепер також розгорнули переважну більшість резервістів, призваних за “частковою мобілізацією”, – наголошують у розвідці.

Тому, на думку британських розвідників, російський диктатор Володимир Путін опинився перед складним вибором – “або продовжувати виснажувати свої сили, або зменшити цілі, або провести наступну хвилю мобілізації”.

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Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 February 2023 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/v7qL4SkvX3 ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/N8gnUNhhJY — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) February 11, 2023

Водночас аналітики Інституту вивчення війни ISW вважають, що попри заяви Пригожина про припинення вербування ув’язнених, найімовірніше, ПВК Вагнера продовжить це робити, хоча й в набагато менших обсягах.