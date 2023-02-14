Більше не ПВК Вагнера. У Росії вербувати ув’язнених розпочало Міноборони – CNN

Лютий, 14 в 16:01

В’язнів у Росії на війну в Україні почало вербувати Міноборони країни-агресора, хоча раніше це робила терористична організація Вагнера.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на самих ув’язнених та на ГУР Міноборони України.

Повідомляється, що 9 лютого власник Вагнера Євген Пригожин припинив вербування ув’язнених для участі у бойових діях. Причина такого рішення не була названа.

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Представник української розвідки Андрій Усов підтвердив CNN, що нещодавно захоплені українськими силами полонені заявили, що вони безпосередньо найняті міністерством РФ.

— Вони наголошують нам, що вони не ПВК Вагнера, що їх офіційно запросило Міністерство оборони, — сказав Усов.

За його словами, це є “відлунням внутрішніх чвар серед російського військового керівництва”. Він зазначив, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу та новий керівник окупаційними військами в Україні Валерій Герасимов створюють ресурс ув’язнених, яким вони можуть безпосередньо керувати через власні приватні компанії Міністерства.

За словами Усова, у Міністерстві поки що менше засуджених, але їх “будуть використовувати так само… як гарматне м’ясо”, як це робить Вагнер.

Телеканал CNN поговорив із кількома ув’язненими з підрозділу 08807. Усі вони кажуть, що працюють безпосередньо на Міноборони Росії.

Деякі мали документи з направленням до частини терористичної організації “ЛНР”, яка підпорядкована Міноборони РФ. Підрозділ 08807 було перекинуто у жовтні на передову в районі Соледара для штурму українських позицій, але зазнав катастрофічних втрат.

Водночас, з огляду на деякі свідчення джерел телеканалу, ув’язнених продовжують страчувати за “провинності” так само, як це робили бойовики Вагнера.

Журналісти наводять розшифрування голосового повідомлення ув’язненого Віктора Севальнєва. Більшість його “товаришів по службі” загинули під час штурму фабрики під Соледаром.

— Мене ведуть на розстріл. Я втратив там багато людей. Пам’ятайте про це: не надсилайте сюди більше людей. Досить, вони хочуть нас усіх убити, – сказав Севальнєв дружині у своєму останньому голосовому повідомленні.

Перед цим він писав дружині про свої побоювання, що чиновники Міноборони РФ скоро заберуть його з лікарняного ліжка і стратять. За кілька днів його тіло повернули дружині до Москви у закритій труні.

Співробітник української розвідки підтвердив CNN, що ув’язнені, нещодавно захоплені українськими військами, заявили, що вони працюють безпосередньо на міністерство.

12 лютого депутат законодавчих зборів Свердловської області В’ячеслав Вегнер опублікував текст листа, написаного, як стверджується, Пригожиним. У ньому той пише, що його та організацію “повністю усунули” від вербування ув’язнених у російських колоніях, повідомляє російське видання 7х7.

Серед перерахованих причин відсторонення Вагнера від вербування ув’язнених Пригожин вказав, що “певна кількість навколовоєнних функціонерів вирішила, що якщо вони набиратимуть ув’язнених, то зуміють прославитися, як ПВК Вагнера”.

Пригожин не написав, хто усунув його від вербування засуджених, але порадив Вегнеру звернутися до Міноборони.