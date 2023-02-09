Росія втратила понад 20 своїх генералів у війні проти України – японська розвідка
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло понад 20 російських генералів.
Про це пише Nikkei з посиланням на розвіддані японських військових.
– Британські ЗМІ повідомили в червні, що було вбито понад 10 генералів РФ. Японія оцінює загальну кількість загиблих у понад 20, спираючись на розвідувальні дані, зібрані у співпраці з США і Європою, – йдеться у повідомленні.
Японський генерал у відставці, колишній начальник штабу Сухопутних сил Кієфумі Іват назвав це число “неймовірно високим”. Так, наприклад, у США майже не було випадків загибелі в бою офіцерів такого високого рангу.
Він також зазначає, що смерть генерала послаблює бойовий дух солдатів.
Японський генерал пояснює таку кількість вбитих генералів перевагою українців у кібервійні, що дозволяє дізнаватися про місцезнаходження воєначальників, а також російською тактикою відправки генералів на фронт.
Окрім того, Іват вважає, що “у двох східних регіонах можуть бути інформатори, які передають інформацію Україні”.
За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 135 010 своїх військових.
Джерело: Nikkei