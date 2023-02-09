Лютий, 09 в 11:56

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло понад 20 російських генералів.

Про це пише Nikkei з посиланням на розвіддані японських військових.

– Британські ЗМІ повідомили в червні, що було вбито понад 10 генералів РФ. Японія оцінює загальну кількість загиблих у понад 20, спираючись на розвідувальні дані, зібрані у співпраці з США і Європою, – йдеться у повідомленні.

Японський генерал у відставці, колишній начальник штабу Сухопутних сил Кієфумі Іват назвав це число “неймовірно високим”. Так, наприклад, у США майже не було випадків загибелі в бою офіцерів такого високого рангу.

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Він також зазначає, що смерть генерала послаблює бойовий дух солдатів.

Японський генерал пояснює таку кількість вбитих генералів перевагою українців у кібервійні, що дозволяє дізнаватися про місцезнаходження воєначальників, а також російською тактикою відправки генералів на фронт.

Окрім того, Іват вважає, що “у двох східних регіонах можуть бути інформатори, які передають інформацію Україні”.

За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 135 010 своїх військових.

Джерело: Nikkei