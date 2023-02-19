Навіщо в РФ перебільшують загрозу обстрілів із боку України – версія ISW

Лютий, 19 в 14:26

Російська влада продовжує перебільшувати масштаби загрози з боку України для прикордонних регіонів РФ.

Так аналітики Інституту вивчення війни (ISW) відреагували на анонс розгляду в Держдумі РФ законопроєкту, згідно з яким мають поширюватись пільги на дітей як з окупованих територій України, так і з районів Краснодарського краю, Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей.

Таких пільг, як заявили в Росії, потребують діти, які “системно піддавалися українським обстрілам”.

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Американські аналітики певні: такими заявами в РФ намагаються переконати громадськість в “екзистенційній необхідності” війни в Україні.

До того ж, зазначають в ISW, неправдиві заяви про обстріл Україною багатьох прикордонних регіонів Росії серйозно підривають довіру до будь-яких заяв, що оголошуються в РФ.

Нагадаємо, що на “небезпеці обстрілу прикордонних регіонів” уже акцентував увагу наприкінці січня президент РФ Володимир Путін.

Глава Кремля під час наради щодо “відновлення житлової інфраструктури в Криму, Бєлгородській, Брянській та Курській областях” заявляв що “завданням військового відомства є припинення обстрілів прикордонних регіонів”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 361-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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