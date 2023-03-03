Березень, 03 в 10:09

Російські оборонні компанії, незважаючи на війну в Україні, продовжують демонструвати свою продукцію на великих міжнародних ярмарках озброєнь.

За даними розвідки Міноборони Великої Британії, нещодавно на одному з таких заходів росіяни представили систему активного захисту Arena-E, що нібито має підвищувати “живучість” бронетехніки.

У буклетах виробники переконують, що Arena-E “долає загрози, які є найбільш небезпечними для бронетехніки”.

Зараз дивляться

– Якщо ви цінуєте свою броню та екіпаж, вам потрібна Arena-E! – рекламують свій товар виробники.

Як наголошують у британському оборонному відомстві, немає жодних доказів, що РФ встановлювала системи Arena-E на свою техніку в Україні, де вже втратила понад 5 тис. бронемашин.

Британські розвідники не виключають, що це може бути пов’язано з нездатністю російської промисловості виробляти високотехнологічні системи в значних масштабах.

Тим паче проблема загострюється під дією міжнародних санкцій.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 373-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.