Путін не розуміє, як програвати, і готує росіян до “вічної війни” із Заходом – Guardian

Березень, 28 в 17:12

Російський диктатор Володимир Путін готує населення РФ до затяжної війни в Україні, а у Кремлі стурбовані тим, що не можуть змінити перебіг війни. Про це пише британська газета The Guardian.

Видання з посиланням на очевидців розповідає уривки зі святкування Нового року, на якому був присутній речник диктатора Дмитро Пєсков.

Серед присутніх на вечірці були представники культурної та політичної еліти Росії. У своєму тості Пєсков заявив, що “все буде набагато складніше. Це займе дуже, дуже багато часу”.

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Співрозмовник Guardian на умовах анонімності розповів, що його тост затьмарив настрій вечора серед гостей. Багато присутніх у приватних розмовах говорили, що виступають проти війни в Україні.

– Було некомфортно слухати його промову. Стало зрозуміло, що він попереджає, що війна залишатиметься з нами, і ми маємо готуватися до неї на довгу перспективу, – сказав один з гостей.

Більш ніж за рік після повномасштабного вторгнення, яке, за планом Москви, мало тривати кілька тижнів, уряд Путіна налаштовує суспільство на війну із Заходом і готується до багаторічного конфлікту.

Нещодавно, виступаючи перед робітниками авіаційного заводу в Бурятії, Путін знову назвав війну “екзистенційною битвою за виживання Росії”.

– Для нас це не геополітичне завдання, а завдання виживання російської державності, створення умов для майбутнього розвитку країни і наших дітей, – сказав він.

За словами політолога Максима Трудолюбова, це було зроблено в руслі останніх промов, в яких Путін все частіше переходив до обговорення того, що спостерігачі називають “вічною війною” із Заходом.

– Путін практично перестав говорити про якісь конкретні цілі війни. Він також не пропонує жодного бачення того, якою може бути майбутня перемога. Війна не має ні чіткого початку, ні передбачуваного кінця, – сказав Трудолюбов.

Під час промови Путіна минулого місяця він заявив, що Москва “бореться за національне виживання” і врешті “переможе”.

За словами Трудолюбова, завуальоване послання до народу полягало в тому, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом і що росіяни повинні навчитися жити з цим.

Один західний дипломат у Москві описав послання Путіна у промові як підготовку російської громадськості до “війни, яка ніколи не закінчиться”. Дипломат також сказав, що не зрозуміло, чи може Путін прийняти поразку в конфлікті, оскільки не схоже, що Путін “розуміє, як програвати”.

За словами співрозмовника, також не схоже, що Путін переосмислює конфлікт, попри величезні втрати й невдачі минулого року. Дипломат зазначив, що російський президент – колишній оперативник КДБ, і сказав, що вони навчені завжди продовжувати переслідувати свої цілі, а не переоцінювати цілі в першу чергу.

Інші відзначають, що Путін перестав обговорювати ситуацію на фронті в Україні у своїх публічних коментарях. Згідно з дослідженням виступів диктатора, проведеним російським виданням Верстка, востаннє Путін згадав про бойові дії в Україні 15 січня, заявивши, що динаміка його армії нібито позитивна.

Професор російської політики в Університеті Гельсінкі Володимир Гельман стверджує, що ці упущення відображають непросте визнання Кремлем того, що він не в змозі змінити перебіг війни на полі бою.

– Легше не говорити про військові зусилля, коли твоя армія не досягає жодного прогресу. Але згортання – це не варіант для Путіна; це означало б визнання поразки, – додав Гельман.

Американський військовий експерт Роб Лі каже, що Росія просто не має можливостей для великого наступу. За його словами, менш ніж 10% російської армії в Україні здатні до наступальних операцій, а більшість її військ зараз становлять призовники з обмеженою підготовкою.

– Ми бачимо, що російські військові готуються до тривалої війни. Путін робить ставку на те, що ресурси його країни переважать ресурси України, оскільки Захід втомиться допомагати Києву, – сказав Лі.

Попри невдачі на полі бою в Україні, Кремль нівелював будь-яку реакцію проти війни всередині країни. Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Андрій Колесников сказав, що багато хто в РФ вже повністю визнав, що ця війна нікуди не дінеться, і вважає, що їм потрібно навчитися жити в умовах реальності.

Коли у вересні Путін віддав наказ про призов 300 тис. резервістів, соціологи помітили рекордний сплеск страху і тривоги: чоловіки боялися йти воювати, а матері та дружини хвилювалися за своїх чоловіків, батьків і синів. Але вже через кілька місяців, за словами Колесникова, страх зменшився.

– Пропагандистська кампанія була успішною, попри початкові вагання людей, – сказало джерело, близьке до кремлівських медіаменеджерів, маючи на увазі ранні антивоєнні протести, які призвели до понад 15 тис. арештів у перші тижні після вторгнення.

Пропагандистська машина поширювала та впроваджувала ідеї, що війна необхідна для самоідентифікації і виживання Росії. Національне телебачення перетворилося з трансляції легких розважальних програм на трансляцію агресивних політичних ток-шоу.

А школам у РФ доручили додати базову військову підготовку та “патріотичні” уроки, які мають на меті виправдати війну в Україні. Державна риторика, включно із закликами Путіна позбутися “покидьків і зрадників”, призвела до хвилі доносів пересічних росіян на своїх колег і навіть друзів.

– Країна збожеволіла. Мені довелося перестати спілкуватися з колегами і друзями. Ми живемо в різних реальностях, – сказав Олексій, колишній вчитель історії в елітній підмосковній школі-інтернаті, який нещодавно звільнився через незгоду з керівництвом щодо нової “патріотичної” навчальної програми.

Втім, тоді як сотні тисяч росіян, незгодних із політикою керівництва, були змушені були замовкнути або втекти з країни, активна група прихильників війни активно підтримує новий курс Путіна.