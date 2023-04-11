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Росія
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У РФ на Камчатці прокинувся вулкан. Населені пункти вкриває товстим шаром попелу

вулкан на Камчатці

На Камчатському півострові напередодні сталося виверження вулкана Шивелуч – це за 50 км від селища Ключі Усть-Камчатського району РФ.

Про це повідомляють російські ЗМІ

Хмара густого чорно-сірого попелу простягнулася на 500 км, російські населені пункти вкрило шаром пилу завтовшки у майже 9 см.

Зараз дивляться

Російське МНС попереджає, що хмара може дістатися і до центральних населених пунктів півострова.

А в єдиній геофізичній службі РФ заявляють, що висота попелового викиду становила близько 12 км.

Тим часом у пабліках місцеві жителі публікують фото й відео наслідків виверження вулкана.

Камчатка в попелі
Камчатка в попелі
Камчатка в попелі
Камчатка в попелі
Камчатка в попелі
Камчатка в попелі

Нагадаємо, що напочатку березня сейсмолог із Нідерландів Френк Хугербітс заявив, що в Туреччині може статися новий землетрус. А також припустив, що підземні поштовхи можуть зафіксувати на західному узбережжі Північної Америки, тихоокеанському жолобі Кермадек, від Камчатки до Курильських островів та Японії.

Фото: росЗМІ

Вулкан, Росія
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