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Кремль намагається видати Росію за рівного Китаю партнера в галузі оборони – ISW

Путін Сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

Кремль напередодні візиту міністра оборони Китаю Лі Шанфу до Москви намагається представити Росію як рівного Китаю партнера в галузі оборони.

Про це заявляють аналітики американського Інституту вивчення війни ISW.

Візит міністра оборони Китаю заплановано з 16 по 18 квітня.

Російське міністерство оборони оголосило, що глава відомства Сергій Шойгу зустрінеться з Лі Шанфу для обговорення співробітництва в галузі оборони та питань регіональної та глобальної безпеки.

Напередодні міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган заявив, що КНР не буде продавати озброєння Росії та регулюватиме експорт до РФ товарів подвійного призначення (цивільних товарів, які можуть застосовуватися у військових цілях).

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Аналітики зазначають, що такими заявами Китаю демонструють, що існують межі “безлімітного” партнерства, про яке ще до війни заявляли і Росія, і КНР.

За оцінкою ISW, Путіну не вдалося домогтися так званого безлімітного двостороннього партнерства з Китаєм, на яке він розраховував під час візиту голови КНР Сі Цзіньпіна до Москви.

Кремль сподівається зробити себе більш привабливим для Китаю, розпочавши навчання Тихоокеанського флоту Росії для проєктування військово-морської могутності Росії в Тихому океані.

У ISW вважають, що перевірки боєготовності Тихоокеанського флоту РФ покликані дати зрозуміти Китаю, що Росія підтримує китайські цілі безпеки в Тихому океані і що Росія залишається рівноправним військовим партнером Пекіна.

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Джерело: ISW
Китай, Міноборони РФ, Росія
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