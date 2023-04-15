У Казані (столиця Республіки Татарстан у РФ) місцеві жителі сьогодні чули сильний хлопок у районі танкового полігону, після чого в небо піднявся стовп диму, повідомляють місцеві російські ЗМІ.

На фото і відео, що з’явилися в мережі, видно, що почалася пожежа.

Водночас у ГУ МНС Росії в Татарстані заявили, що не отримували повідомлень про загоряння.

Нещодавно у Підмосков’ї на території військового заводу Факел впав невідомий саморобний безпілотник із камерами.

На цьому заводі в Хімках країна-агресор виробляє системи ППО Тор і С-400, а також модернізує комплекси С-300 і Осу.

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