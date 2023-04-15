Піднявся стовп диму: у російській Казані чули “хлопок” біля танкового полігону
У Казані (столиця Республіки Татарстан у РФ) місцеві жителі сьогодні чули сильний хлопок у районі танкового полігону, після чого в небо піднявся стовп диму, повідомляють місцеві російські ЗМІ.
На фото і відео, що з’явилися в мережі, видно, що почалася пожежа.
Водночас у ГУ МНС Росії в Татарстані заявили, що не отримували повідомлень про загоряння.
Нещодавно у Підмосков’ї на території військового заводу Факел впав невідомий саморобний безпілотник із камерами.
На цьому заводі в Хімках країна-агресор виробляє системи ППО Тор і С-400, а також модернізує комплекси С-300 і Осу.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко