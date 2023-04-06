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Факти / Світ / Росія

У Підмосков’ї на території заводу, де виробляють системи ППО, впав дрон – ЗМІ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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У Підмосков’ї на території заводу, де виробляють системи ППО, впав дрон – ЗМІ
Фото: Pixabay

Неподалік Москви на території військового заводу “Факел” упав невідомий саморобний безпілотник із камерами.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Повідомляється, що інцидент стався на заводі в Хімках. Там країна-агресор виробляє системи ППО Тор і С-400, а також модернізують комплекси С-300 і Осу.

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Безпілотник, схожий на квадрокоптер розміром 30 на 30 см, виявили охоронці підприємства.

На корпусі дрона було прикріплено кілька камер.

За даними ЗМІ, дрон упав через глушилки зв’язку. Правоохоронці намагаються встановити власника безпілотника.

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Нагадаємо, що 28 березня неподалік Москви біля села Світіно знайшли безпілотник, на якому був напис Слава Україні.

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