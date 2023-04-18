Пригожин, очевидно, знову завойовує прихильність Путіна – ISW

Власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин, очевидно, знову завойовує прихильність президента Росії Володимира Путіна.

Таке припущення зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На переконання експертів, ПВК Вагнера, схоже, почала отримувати підкріплення, боєприпаси та політичне визнання.

Така різка зміна відбулась після того, як російські регулярні війська не спромоглися виконати завдання, які перед ними ставив Путін під час зимового наступу на Донбасі.

Підтвердженням цього, зокрема, є вчорашнє свідчення джерел, пов’язаних із ПВК Вагнера, про те, що група готує до трьох мотострілецьких бригад мобілізованих для посилення своїх флангів у Бахмуті.

Крім того, сам Пригожин підтвердив, що Повітряно-десантні війська РФ діють разом із ПВК Вагнера, а також, що його група активно отримує артилерійські снаряди.

Це свідчить про те, що власнику ПВК таки вдалося відновити постачання боєприпасів від Міністерства оборони Росії.

Крім того, Держдума РФ має розглянути зміни до закону про права ветеранів щодо надання такого статусу представникам приватних військових компаній та волонтерам.

– Пригожин постійно домагався визнання бойовиків Вагнера учасниками “спецоперації” в Україні. Тож ухвалення цього законопроєкту свідчило б про покращення позицій Пригожина в кремлівському оточенні, – зауважують американські аналітики.

В ISW додають, що ступінь довіри та прихильності Путіна до Пригожина наразі невідомий, однак, імовірно, саме очільник Кремля зупинив спроби російського Міноборони помститися ПВК Вагнера, коли відомство відмовило тому в підкріпленні та боєприпасах.

До слова, видання The New York Times із посиланням на дані Пентагону повідомляло, що Путін особисто намагався вирішити суперечку між ПВК Вагнера й Міноборони РФ, зустрівшись із Шойгу та Пригожиним 22 лютого.

Про прихильність Путіна до Пригожина може свідчити, зокрема, і те, що президент РФ знову призначає пов’язаних із вагнерівцями командирів.

Таким, зокрема, є командувач Повітряно-десантних військ РФ генерал-полковник Михайло Теплинський.

Якщо інформація про призначення Теплинського підтвердиться, це може свідчити про те, що для Путіна в найближчій перспективі пріоритетною є вирішальна перемога принаймні в Бахмуті.

Не виключено, що Путіну негайно потрібна перемога в Бахмуті напередодні Дня Перемоги 9 травня або перед пресконференцією Пряма лінія, яку він, імовірно, готується провести в червні, щоб утвердити свій авторитет серед росіян.

Поліпшення відносин Путіна з Пригожиним також може свідчити про нерішучість очільника Кремля щодо посилення мобілізації.

Є припущення, що Кремль сподівається використати інструкторів ПВК Вагнера для підготовки мобілізованих, оскільки після збільшення квоти призовників навесні 2023 року із 134 тис. до 147 тис. у РФ, очевидно, бракує інструкторів для підготовки призовників, решти мобілізованого персоналу та волонтерів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 419-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW

Фото: Президент Росії

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