Вертольотами Мі-8 скидали тонни води: у РФ одночасно горіли три селища

До 26 квітня в Росії локалізували масштабні пожежі в селищах Сосьва й Тайожний Свердловської області, а також у селі Баляга в Забайкальському краї.

Перші повідомлення надійшли про пожежу в Тайожному.

Там ще вдень 25 квітня вогонь охопив 21 будинок, із яких 16 – житлові.

Рятувальники евакуювали 27 жителів, зокрема трьох дітей, до пунктів тимчасового розміщення.

Пожежу, що поширилась на 2,7 тис. кв. м, гасили і з вертольота Мі-8.

До ранку 26 квітня займання локалізували та продовжують ліквідовувати наслідки пожежі.

У МНС Росії стверджують, що свердловським вогнеборцям вдалося врятувати 79 будинків.

У Сосьві площа пожежі була втричі більшою – вогонь охопив 9 тис. кв. м.

Стрімкому поширенню вогню сприяла значна кількість сухої рослинності, пориви вітру 20 м/с та віддаленість джерел із водою.

Через це вогнеборцям довелось прокладати двокілометрові магістральні лінії від річки Сосьва, а авіації МНС Росії – скинути на селище 36 тонн води.

У Сосьві згоріло 92 будівлі. Під час гасіння та розбору завалів було виявлено одного загиблого.

Через масштабну пожежу в селищі Сосьва запровадили режим надзвичайної ситуації.

Як стверджують у РФ, співробітникам МНС вдалося врятувати від вогню близько 1 200 будинків.

Пожежний потяг та два вертольоти Мі-8 відправили гасити пожежу і в селі Баляга в Забайкальському краї.

Там займання в деревообробному цеху перекинулося на чотири житлові та два нежитлові будинки.

Після локалізації пожежі на площі 2 тис. кв. м рятувальники розбирають завали та проливають знищені вогнем житлові будинки та будівлі.

Джерело: МНС Росії

Фото: МНС Росії

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