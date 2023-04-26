Вертольотами Мі-8 скидали тонни води: у РФ одночасно горіли три селища
До 26 квітня в Росії локалізували масштабні пожежі в селищах Сосьва й Тайожний Свердловської області, а також у селі Баляга в Забайкальському краї.
Перші повідомлення надійшли про пожежу в Тайожному.
Там ще вдень 25 квітня вогонь охопив 21 будинок, із яких 16 – житлові.
Рятувальники евакуювали 27 жителів, зокрема трьох дітей, до пунктів тимчасового розміщення.
Пожежу, що поширилась на 2,7 тис. кв. м, гасили і з вертольота Мі-8.
До ранку 26 квітня займання локалізували та продовжують ліквідовувати наслідки пожежі.
У МНС Росії стверджують, що свердловським вогнеборцям вдалося врятувати 79 будинків.
У Сосьві площа пожежі була втричі більшою – вогонь охопив 9 тис. кв. м.
Стрімкому поширенню вогню сприяла значна кількість сухої рослинності, пориви вітру 20 м/с та віддаленість джерел із водою.
Через це вогнеборцям довелось прокладати двокілометрові магістральні лінії від річки Сосьва, а авіації МНС Росії – скинути на селище 36 тонн води.
У Сосьві згоріло 92 будівлі. Під час гасіння та розбору завалів було виявлено одного загиблого.
Через масштабну пожежу в селищі Сосьва запровадили режим надзвичайної ситуації.
Як стверджують у РФ, співробітникам МНС вдалося врятувати від вогню близько 1 200 будинків.
Пожежний потяг та два вертольоти Мі-8 відправили гасити пожежу і в селі Баляга в Забайкальському краї.
Там займання в деревообробному цеху перекинулося на чотири житлові та два нежитлові будинки.
Після локалізації пожежі на площі 2 тис. кв. м рятувальники розбирають завали та проливають знищені вогнем житлові будинки та будівлі.
Джерело: МНС Росії
Фото: МНС Росії