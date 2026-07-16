Чи вимикатимуть світло 17 липня: в Укренерго дали відповідь
Протягом п’ятниці, 17 липня, не планують застосовувати графіки відключення електропостачання по Україні.
Про це повідомляє ПрАТ НЕК Укренерго у своєму Telegram-каналі.
Відключення світла на 17 липня не застосовуватимуть
За інформацією Укренерго, у п’ятницю не планують відключати електропостачання у різних регіонах України.
Вранці 16 липня повідомлялося, що є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській і Харківській областях внаслідок російських атак дронами та артилерією.
За даними Укренерго, споживання електроенергії поступово знижується. Сьогодні о 09:30 цей показник був на 4,5% меншим, ніж в аналогічний час у попередній день – у середу.
В Укренерго пояснюють це ясною погодою в усіх регіонах України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.