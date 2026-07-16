Протягом п’ятниці, 17 липня, не планують застосовувати графіки відключення електропостачання по Україні.

Про це повідомляє ПрАТ НЕК Укренерго у своєму Telegram-каналі.

Відключення світла на 17 липня не застосовуватимуть

За інформацією Укренерго, у п’ятницю не планують відключати електропостачання у різних регіонах України.

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Вранці 16 липня повідомлялося, що є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській і Харківській областях внаслідок російських атак дронами та артилерією.

За даними Укренерго, споживання електроенергії поступово знижується. Сьогодні о 09:30 цей показник був на 4,5% меншим, ніж в аналогічний час у попередній день – у середу.

В Укренерго пояснюють це ясною погодою в усіх регіонах України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.

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