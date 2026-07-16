Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час візиту до Києва оголосив про новий пакет підтримки у розмірі €300 млн.

Про це політик заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Велика Британія та Швеція профінансують постачання літаків Україні

За словами британського прем’єра, новий пакет допомоги реалізують спільно Велика Британія та Швеція.

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— Я радий повідомити, що сьогодні ми йдемо ще далі, адже можу оголосити, що Велика Британія спільно зі Швецією надасть підтримку у розмірі €300 млн для постачання 16 нових сучасних літаків, які допоможуть захищати повітряний простір України, — сказав Стармер.

Він наголосив, що нові літаки мають посилити можливості України із захисту неба від російських повітряних атак.

Під час виступу британський прем’єр не уточнив, які саме літаки планують передати Україні та у які строки відбудеться їхнє постачання.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість із Францією щодо закупівлі перших 16 винищувачів Rafale для української бойової авіації.

За його словами, навчання українських пілотів і технічного персоналу у Франції має розпочатися вже цього року, після чого перші літаки передадуть Збройним силам України.

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