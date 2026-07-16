Не обовʼязково летіти за кордон, щоб добре відпочити. Якщо ви живете не у столиці, влітку Київ стає одним із найкращих напрямків для відпустки в межах України.

Зібрали для вас те, що варто внести до плану свого відпочинку.

Топ речей, які варто зробити влітку в Києві

Сходити на Atlas Festival. Головний музичний фест сезону проходить 17-19 липня в Blockbuster Mall. Шість сцен і понад 80 артистів, серед хедлайнерів — Monatik, Артем Пивоваров і Бумбокс. Частину зборів цьогоріч спрямовують на потреби армії, тож квиток стає ще й внеском.

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Потрапити на Симфонію Лаври. Це рідкісна нагода почути живий оркестр на площі Києво-Печерської лаври, коли музика звучить просто під золотими банями. Атмосфера тут чіпляє навіть тих, хто рідко ходить на класику.

Рухатись під електроніку на Brave! Factory. Міжнародний фестиваль електронної музики цьогоріч святкує пʼятиріччя і збирає діджеїв на території кіностудії імені Довженка. Індустріальні простори колишньої студії додають звуку зовсім іншого настрою.

Зазирнути на мистецький фестиваль у Софії Київській. У серпні на території собору традиційно проходить велика культурна подія з академічними концертами, виставками, показами українських фільмів і публічними розмовами. Це спокійніший бік київського літа, ніж великі open-air.

Почути ДахаБраху на Заграві. Цьогоріч у гурту єдиний київський виступ саме на цьому фестивалі, що виріс з ініціативи військових. Поряд грає молодша сцена, працюють маркет локальних брендів і майстер-класи.

Зустріти світанок на Володимирській гірці. Кияни зробили з цього традицію і приходять сюди з кавою дивитися, як сонце піднімається над Дніпром, часом під живе фортепіано. Приходьте, поки місто ще тихе, і зрозумієте, чому це стало ритуалом.

Провести день біля Дніпра. У спеку рятують безкоштовні пляжі на Трухановому острові та в Гідропарку, а надвечір варто взяти SUP-дошку. На заході сонця вода спокійна, а місто золотиться у відображенні. Завершити день можна пікніком на набережній.

Влаштувати цілий день на ВДНГ. Тут вистачить занять до вечора: сад гамаків у яблуневому саду, концерти й покази кіно просто неба, відкритий басейн і імерсивна виставка Van Gogh Universe, де картини оживають на стінах. З дітьми поряд зручно зазирнути в зоопарк.

Повечеряти на літній терасі. З теплом відкриваються тераси ресторанів, від італійських двориків у Подолі до майданчиків із панорамою центру. За українською класикою, борщем і котлетою по-київськи, ідіть у Хуторець на Дніпрі з краєвидом на річку.

Скуштувати сезонне літо на смак. Улітку ринки на кшталт Бессарабського повняться ягодами, а міські кавʼярні додають до меню десерти з полуницею й черешнею. Заразом пополюйте на незвичне крафтове морозиво, у Києві його роблять навіть зі смаком борщу чи бородінського хліба.

Якщо хочете знайти ще, чим зайнятися, дивіться на туристичний портал Києва. Кількох днів вистачить, щоб закохатися в місто.

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