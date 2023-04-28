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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Кремль змінив трьох генералів через страх українського контрнаступу – ISW

Кремль
Фото: Pexels

Кремль проводить перестановки у керівництві органів управління Генштабу ЗС РФ, пов’язаних з формуванням сил, логістикою і тиловим забезпеченням російських окупантів, йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

– Генштаб ЗС РФ, ймовірно, поспішає запровадити ці зміни, оскільки в російському інформаційному просторі зростає страх перед українським контрнаступом, – наголошують аналітики.

У своєму звіті вони посилаються на російських “воєнкорів”, які 27 квітня повідомили про звільнення заступника міністра оборони Михайла Мізінцева, відповідального за тилове забезпечення, якого замінив генерал-полковник Олексій Кузьменков.

24 вересня 2022 року Мізінцев замінив генерала армії Дмитра Булгакова на посаді начальника тилу. Перед цим Мізінцев очолював Центр управління національною обороною Росії та здійснював нагляд за командуванням 150 мотострілецької дивізії під час операції з окупації Маріуполя навесні 2022-го.

Російські ЗМІ називають його “м’ясником”, бо він віддавав накази щодо масових вбивств українців.

“Воєнкори” також повідомляли, що колишній начальник 8 управління Генштабу РФ Юрій Кузнєцов очолить Головне управління кадрів Міноборони РФ, а Станіслав Гаджимагомедов стане заступником начальника Головного оперативного управління замість генерала Олега Горшеніна.

В ISW вважають, що ці зміни навряд чи створять умови для вчасного реагування російських військ на український контрнаступ.

– Ці зміни можуть бути частиною більш широких зусиль з реформування та формалізації ЗС РФ у довгостроковій перспективі, – підсумували аналітики.

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танк ЗСУ

Джерело: ISW
Армія Росії, Війна в Україні, ЗСУ, Кремль, Російська агресія
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