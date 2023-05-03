Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Воєнний стан в Україні-2023: дата закінчення і що треба знати про запровадження
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Росія
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Горить Кремль: з’явилося відео підльоту БпЛА та куполу резиденції Путіна у вогні

Кремль
Фото: Pexels

Соціальні мережі публікують відео атаки безпілотників на кремлівську резиденцію Володимира Путіна у Москві. Інцидент стався в ніч на 3 травня.

Очевидці повідомляли, що бачили іскри та дим у небі, а також людей з ліхтариками біля кремлівської стіни.

Відео моменту влучання БпЛА по Кремлю

На одному з коротких відео помітно, як дрон підлітає близько до купола Кремля, після чого в нього влучає снаряд.

Ще на одному відео видно, як палає верхівка куполу будівлі, де сталося влучання у дрон.

Кремль уже звинуватив Україну в нібито спробі здійснити удар безпілотниками по резиденції Путіна.

Там заявили, що Москва розцінює атаку на резиденцію диктатора як сплановану терористичну акцію. Крім того, там назвали це “спробою замаху на Путіна”. Москва пригрозила Києву ударом у відповідь.

Безпілотники, Володимир Путін, Кремль, Москва, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
РФ готує масштабний терористичний акт: Подоляк про “атаку” дронами Кремля
Михайло Подоляк
Нагнітання ситуації перед 9 травня: в ОП відреагували на атаку дронами Кремля
Горить Кремль: з’явилося відео підльоту БпЛА та куполу резиденції Путіна у вогні
Правоохоронцям дозволять збивати безпілотники, а власників зобов’яжуть їх реєструвати
БПЛА безпілотник
Росія звинувачує Україну нібито у спробі завдати удару по Кремлю
Кремль, Москва
До 8,5 тис. грн: за порушення правил запуску безпілотників штрафуватимуть
дрон
Відео
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську

Знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл під час знімання сюжету у Сіверську на Донеччині. Як усе було – дивіться у матеріалі.

Владислав Круглов
Квитків продано вже кілька тисяч: лідер гурту Антитіла Тарас Тополя про концерт у Криму
Антитіла концерт у Криму
Новини Факти ICTV – випуск новин за 15:00 (03.05.2023)
Горить Кремль: з’явилося відео підльоту БпЛА та куполу резиденції Путіна у вогні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (03.05.2023)
Горить Кремль: з’явилося відео підльоту БпЛА та куполу резиденції Путіна у вогні
Новини Факти ICTV – випуск новин за 14:30 (03.05.2023)
Горить Кремль: з’явилося відео підльоту БпЛА та куполу резиденції Путіна у вогні
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь