Горить Кремль: з’явилося відео підльоту БпЛА та куполу резиденції Путіна у вогні

Соціальні мережі публікують відео атаки безпілотників на кремлівську резиденцію Володимира Путіна у Москві. Інцидент стався в ніч на 3 травня.

Очевидці повідомляли, що бачили іскри та дим у небі, а також людей з ліхтариками біля кремлівської стіни.

Відео моменту влучання БпЛА по Кремлю

На одному з коротких відео помітно, як дрон підлітає близько до купола Кремля, після чого в нього влучає снаряд.

Ще на одному відео видно, як палає верхівка куполу будівлі, де сталося влучання у дрон.

Кремль уже звинуватив Україну в нібито спробі здійснити удар безпілотниками по резиденції Путіна.

Там заявили, що Москва розцінює атаку на резиденцію диктатора як сплановану терористичну акцію. Крім того, там назвали це “спробою замаху на Путіна”. Москва пригрозила Києву ударом у відповідь.

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