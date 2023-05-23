Цілі операції досягнуті: Легіон Свобода Росії повідомив про знищення мотострілецької роти РФ

У Бєлгородській області знищили мотострілецьку роту ЗС РФ та кілька одиниць їхньої бронетехніки.

Про це у Telegram повідомили бійці Легіону Свобода Росії.

Зазначається, що цілі “миротворчої операції в Бєлгородській області РФ” були успішно досягнуті.

– Метою миротворчої операції в Бєлгородській області РФ було створення демілітаризованої зони між Росією та Україною, знищення силовиків, які служать путінському режиму, і демонстрація народу Росії того, що можливе створення осередків опору і успішна боротьба з путінським режимом. Ці цілі операції були успішно досягнуті, – йдеться у повідомленні.

За даними Легіону, сьогодні у боях було знищено мотострілецьку роту російської армії.

– Під час вчорашніх боїв сили ФСБ були розгромлені і в паніці відступили. На місце висунулися підрозділи російської армії, які спробували провести контратаку. Сьогодні, 23 числа, під час боїв Легіон знищив мотострілецьку роту армії РФ, – сказав боєць Легіону Свобода Росії.

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