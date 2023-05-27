У селищі під Бєлгородом дрон атакував будівлю МВС – росЗМІ

У селищі Майський Бєлгородського району вночі прогримів вибух. Російські ЗМІ повідомляють про атаку нібито українського безпілотника.

За інформацією ЗМІ, безпілотник скинув вибуховий пристрій на будівлю відділення Федеральної міграційної служби МВС РФ.

Наразі точних даних про руйнування і постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби.

Також повідомляють, що помітили ще один дрон біля селища, проте чий він – невідомо.

Фото: скриншот

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