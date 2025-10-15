Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна хотіла б піти у наступ на фронті проти Росії. Глава Білого дому також різко закликав російського диктатора Володимира Путіна до припинення агресії та вбивств українців.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування із журналістами разом із директором ФБР Кешем Пателем в Овальному кабінеті.

Трамп про війну РФ проти України

На думку Трампа, Україна хоче перейти в наступ на полі бою з Росією. Глава Білого дому зазначив, що незабаром говоритиме з президентом України Володимиром Зеленським про війну.

– І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти у наступ, – заявив він.

За словами президента США, він має ухвалити рішення з цього приводу.

Трамп назвав вимогу до Путіна

Як стверджує глава Білого дому, США хочуть від лідера Кремля Володимира Путіна, щоб він припинив убивати українців і росіян.

Трамп зазначив, що Росія за час повномасштабного вторгнення втратила 1,5 млн людей, переважно військовослужбовців.

Нещодавно під час зустрічі з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм Трамп вже вкотре повторив, що він розчарований Путіним.

Крім цього, глава Білого дому заявив про плани поговорити з президентом України Володимиром Зеленським про зброю, зокрема далекобійні ракети Tomahawk, які Київ просить у Вашингтона.

Джерело : White House

