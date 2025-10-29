Заяви російських пропагандистів про нібито оточення у Купʼянську Харківської області та Покровську Донецької області не відповідають дійсності.

Про це повідомляють Угруповання Об’єднаних сил у складі Збройних сил України та керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

Вигадки РФ про “оточення” в Купʼянську і Покровську

Як йдеться у повідомленні Угруповання Об’єднаних сил, у Куп’янську Харківської області та його околицях тривають важкі бої, а російська армія прагне закріпитися в північній частині міста.

– Але будь-які заяви про “оточення” там українських військ є вигадкою та фантазією, що не спирається на жодні фактичні дані на місцях, – наголошується у заяві.

Там заявили, що якби російський диктатор Володимир Путін не був військовим злочинцем, тоді можна було б висловити жаль, що на старості років він вкотре змушений виставляти себе на посміховисько.

В Угрупованні Об’єднаних сил зазначають, що Путін повторює за власними генералами брехню, в яку не зможе повірити навіть його вірна аудиторія та російські еліти.

Керівник Центру протидії дезінформації наголосив, що зараз немає ніякого оточення Купʼянська на Харківщині та Покровська Донецької області.

За словами Андрія Коваленка, у росіян є план оточення Покровська, але немає реалізації.

На його думку, Путін від самого початку використовував військовий складник брехні для того, щоб транслювати її для Сполучених Штатів Америки.

– Звідси пішли фейки про швидке “захоплення Донбасу до жовтня” та інше, що росіяни вкидали американцям. Зараз це вже не працює, але Путін і його машина брехні продовжують жити в цьому векторі, – припустив Коваленко.

Як пояснив керівник Центру протидії дезінформації, тактика російських окупантів незмінна – вони бʼють лобом в одну точку, яку хочуть пробити, але від цього лише тупішають.

