Кандидат від Демократичної партії Зоран Мамдані обраний 111-м мером Нью-Йорка. Він переміг колишнього губернатора Ендрю Куомо та кандидата від Республіканської партії Кертіса Сліву, увійшовши в історію як перший мусульманський мер міста.

Про це повідомляють AP News та The Guardian.

Зоран Мамдані обраний мером Нью-Йорка

34-річний демократичний соціаліст Мамдані забезпечив собі перемогу, набравши понад 50% голосів. 67-річний Куомо посів друге місце з трохи більше 40%, а республіканець Кертіс Сліва отримав трохи більше 7% голосів.

Нинішній мер Ерік Адамс, який балотувався на другий термін як незалежний кандидат, у вересні зняв свою кандидатуру.

Мамдані увійде в історію як перший мусульманський мер міста, перший мер південноазіатського походження і перший мер, народжений в Африці. Він також стане наймолодшим мером міста за понад століття, коли 1 січня вступить на посаду.

AP вказує, що Мамдані тепер доведеться вирішувати нескінченні проблеми найбільшого міста Америки і виконувати амбітні – скептики кажуть, що нереалістичні – передвиборчі обіцянки.

– Згідно з загальноприйнятою думкою, я далеко не ідеальний кандидат. Я молодий, попри всі мої зусилля постаріти. Я мусульманин. Я демократичний соціаліст. І найгірше те, що я відмовляюся вибачатися за будь-що з цього, – заявив Мамдані після оголошення результатів виборів.

Він назвав свою перемогу перемогою робітників, які “борються за виживання”.

За даними міської виборчої комісії, у виборах взяли участь понад 2 млн мешканців Нью-Йорка, що є найбільшою явкою на виборах мера за останні 50 років.

Зазначається, що несподіваний успіх Мамдані додає впевненості демократам, які закликали партію підтримати більш прогресивних, лівих кандидатів, а не об’єднуватися навколо центристів в надії повернути виборців, які відвернулися від партії.

Мамдані також доведеться співпрацювати з Трампом, який не лише погрожував помстою місту, але й натякнув, що може спробувати заарештувати та депортувати Мамдані, якщо він переможе. Мамдані народився в Уганді, де провів своє раннє дитинство, але виріс у Нью-Йорку і став громадянином США у 2018 році.

У своїй промові він звернувся безпосередньо до Трампа, заявивши, що Нью-Йорк “залишиться містом іммігрантів, містом, побудованим іммігрантами, яке живиться іммігрантами і, починаючи з сьогоднішнього вечора, очолює іммігрант”.

Серед обіцянок кампанії Мамдані – безкоштовний догляд за дітьми, безкоштовний міський автобусний транспорт, міські продуктові магазини та новий Департамент громадської безпеки, який направлятиме працівників служби психічного здоров’я для реагування на певні екстрені виклики замість поліцейських.

ЗМІ пишуть, що поки незрозуміло, як він планує фінансувати такі ініціативи.

Кампанія Мамдані базувалася на його оптимістичному погляді на місто та обіцянках поліпшити якість життя середнього та нижчого класів.

Його опоненти атакували його за різку критику військових дій Ізраїлю в Газі. Мамдані, давній захисник прав палестинців, звинуватив Ізраїль у геноциді та заявив, що виконає ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом на прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху.

