Кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани избран 111-м мэром Нью-Йорка. Он победил бывшего губернатора Эндрю Куомо и кандидата от Республиканской партии Кертиса Сливу, войдя в историю как первый мусульманский мэр города.

Об этом сообщают AP News и The Guardian.

Зохран Мамдани – избран мэром Нью-Йорка

34-летний демократический социалист Мамдани обеспечил себе победу, набрав более 50% голосов. 67-летний Куомо занял второе место с чуть более 40%, а республиканец Кертис Слива получил чуть более 7% голосов.

Сейчас смотрят

Нынешний мэр Эрик Адамс, который баллотировался на второй срок как независимый кандидат, в сентябре снял свою кандидатуру.

Благодаря этой победе он войдет в историю как первый мусульманский мэр города, первый мэр южноазиатского происхождения и первый мэр, родившийся в Африке. Он также станет самым молодым мэром города за более чем столетие, когда 1 января вступит в должность.

AP указывает, что Мамдани теперь придется решать бесконечные проблемы крупнейшего города Америки и выполнять амбициозные – скептики говорят, что нереалистичные – предвыборные обещания.

– Согласно общепринятому мнению, я далеко не идеальный кандидат. Я молод, несмотря на все мои усилия постареть. Я мусульманин. Я демократический социалист. И хуже всего то, что я отказываюсь извиняться за что-либо из этого, – заявил Мамдани после победы.

Он назвал свою победу победой рабочих, которые “борются за выживание”.

Zohran Mamdani: I am young despite my best efforts to grow older. I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. pic.twitter.com/87rkxsCEM7 — Clash Report (@clashreport) November 5, 2025

По данным городской избирательной комиссии, в выборах приняли участие более 2 млн жителей Нью-Йорка, что является самой высокой явкой на выборах мэра за последние 50 лет.

Отмечается, что неожиданный взлет Мамдани добавляет уверенности демократам, которые призывали партию поддержать более прогрессивных, левых кандидатов, а не объединяться вокруг центристов в надежде вернуть избирателей, которые отвернулись от партии.

Мамдани также придется сотрудничать с Трампом, который не только угрожал местью городу, но и намекнул, что может попытаться арестовать и депортировать Мамдани, если тот победит. Мамдани родился в Уганде, где провел свое раннее детство, но вырос в Нью-Йорке и стал гражданином США в 2018 году.

В своей речи он обратился непосредственно к Трампу, заявив, что Нью-Йорк “останется городом иммигрантов, городом, построенным иммигрантами, который питается иммигрантами и, начиная с сегодняшнего вечера, возглавляет иммигрант”.

Среди обещаний кампании Мамдани – бесплатный уход за детьми, бесплатный городской автобусный транспорт, городские продуктовые магазины и новый Департамент общественной безопасности, который будет направлять работников службы психического здоровья для реагирования на определенные экстренные вызовы вместо полицейских.

СМИ пишут, что пока непонятно, как он планирует финансировать такие инициативы.

Кампания Мамдани была основана на его оптимистичном взгляде на город и обещаниях улучшить качество жизни среднего и низшего классов.

Его оппоненты атаковали его за резкую критику военных действий Израиля в Газе. Мамдани, давний защитник прав палестинцев, обвинил Израиль в геноциде и заявил, что выполнит ордер на арест, выданный Международным уголовным судом на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.