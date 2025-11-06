Президент США Дональд Трамп вважає, що шатдаун, який триває, не завдає шкоди національній економіці.

Про це він сказав, виступаючи на бізнес-форумі в Маямі.

Трамп про шатдаун

– Нині ми такі сильні, що я не вважаю, що щось може нашкодити, – заявив Трамп.

Водночас він зауважив, що було б “добре” відновити роботу уряду, щоб підтримати людей, які залишилися без роботи та не отримують заробітної плати.

Раніше телеканал CNN, посилаючись на власне джерело, повідомив, що президент США поклав відповідальність за поразку республіканців на виборах губернаторів у кількох штатах, зокрема в Нью-Йорку, на тривалий шатдаун.

За інформацією того ж каналу, група сенаторів-демократів разом із кількома республіканцями продовжують активні переговори щодо досягнення угоди, яка могла б відновити роботу уряду.

1 жовтня американські урядові установи тимчасово зупинили роботу, оскільки Конгрес не зміг узгодити законопроєкт щодо продовження фінансування їхньої діяльності.

