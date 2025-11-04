Група демократів і республіканців Палати представників США надала компромісну пропозицію, яка, як вони вважають, здатна допомогти подолати партійне протистояння, що спричинило закриття уряду уже на понад місяць.

У США демократи та республіканці представили план завершення шатдауну

Як повідомляє портал Axios, ця ініціатива була оприлюднена Доном Бейконом (республіканець, штат Небраска), Томом Суоззі (демократ, штат Нью-Йорк), Джеффом Гердом (республіканець, штат Колорадо) та Джошем Ґоттгаймером (демократ, штат Нью-Джерсі).

Вона передбачає продовження дії підвищених податкових кредитів на страхові премії в межах закону про доступну медичну допомогу (Affordable Care Act, ACA) на два роки.

Водночас там озвучена пропозиція поступового запровадження обмежень за рівнем доходу для отримувачів цих пільг.

– Конгрес перебуває в глухому куті, і надто багато американців втратили віру в те, що ми можемо працювати разом. Але правда в тому, що демократи й республіканці можуть сісти за стіл, вислухати одне одного і знайти спільну мову, особливо коли йдеться про зниження вартості медичної допомоги, — йдеться у спільній заяві законодавців.

Як повідомив виданню представник керівництва демократів у Палаті представників, можливість розгляду цієї пропозиції не відкидається, та зазначив, що “будь-які ідеї — це не погано, й вони можуть бути розглянуті”.

Нагадаємо, що уряд США частково припинив роботу з 1 жовтня – вперше за останні сім років та втретє за президентства Трампа.

Шатдаун, або ж закриття уряду в США, відбувається тоді, коли уряд не може узгодити свій річний бюджет, повністю або частково. Це впливає на витрати, які повинні виділятись щороку.

Таке закриття означає, що федеральний уряд припиняє виплачувати зарплату федеральним службовцям і підрядникам, які працюють на уряд.

