Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що перемога України у війні, яку проти неї розв’язала Росія, буде “дивом”.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Орбан про перемогу України у війні

Трамп поцікавився думки Орбана, чи зможуть українці перемогти росіян у війні.

Тоді той відповів: Дива трапляються. З цим американський президент погодився.

Trump: You would say that Ukraine cannot win that war? Orban: Miracle can happen. Trump: Yeah. pic.twitter.com/UKZUv927Pi — Clash Report (@clashreport) November 7, 2025

Глава Білого дому сказав журналістам, що на його думку, угорський прем’єр розуміє Володимира Путіна та “дуже добре його знає”.

– Я думаю, що Віктор відчуває, що ми закінчимо цю війну в недалекому майбутньому, – сказав Трамп.

Також угорський прем’єр заявив, що питання полягає в тому, чи західні країни “єдині чи ні”.

– Проблема в тому, що президент докладає величезних зусиль, які є просто чудовими і дуже позитивними для європейського континенту і всіх народів Європи, – сказав Орбан.

Орбан заявив, що Брюссель та інші європейські країни мають інші погляди на війну, і зазначив, що нібито єдиними урядами, які виступають за мир, залишаються США та “маленька Угорщина” в Європі.

