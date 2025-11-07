Трамп може звільнити Угорщину від санкцій на нафту з РФ і назвав причину
Президент США Дональд Трамп заявив, що “розглядає” можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо купівлі російської нафти, бо країна немає виходу до моря.
Таку заяву він зробив під час зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.
Угорщину можуть звільнити від санкцій щодо нафти з РФ
– Їм (Угорщині, – Ред.) дуже важко отримувати нафту і газ з інших районів. У них немає моря, у них немає портів, тому вони стикаються з серйозною проблемою. Якщо подивитися на те, що відбувається в Європі, то багато з цих країн не мають таких проблем і купують у Росії великі обсяги нафти і газу, і, як ви знаєте, мене це дуже турбує, – сказав він.
Орбан заявив, що наразі основні поставки нафти для Угорщини надходять через нафтопровід Дружба, а додатковим джерелом є хорватський нафтопровід.
Угорський прем’єр заявив, що вони хотіли б переконати хорватську владу збільшити потужність нафтопроводу, щоб мати змогу постачати більше, і зазначив, що в нинішніх умовах він не може виконувати роль основного маршруту.
Він наголосив, що в майбутньому і зі збільшенням інвестицій ситуація може змінитися.