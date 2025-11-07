Президент США Дональд Трамп заявив, що “розглядає” можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо купівлі російської нафти, бо країна немає виходу до моря.

Таку заяву він зробив під час зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Угорщину можуть звільнити від санкцій щодо нафти з РФ

– Їм (Угорщині, – Ред.) дуже важко отримувати нафту і газ з інших районів. У них немає моря, у них немає портів, тому вони стикаються з серйозною проблемою. Якщо подивитися на те, що відбувається в Європі, то багато з цих країн не мають таких проблем і купують у Росії великі обсяги нафти і газу, і, як ви знаєте, мене це дуже турбує, – сказав він.

Орбан заявив, що наразі основні поставки нафти для Угорщини надходять через нафтопровід Дружба, а додатковим джерелом є хорватський нафтопровід.

Угорський прем’єр заявив, що вони хотіли б переконати хорватську владу збільшити потужність нафтопроводу, щоб мати змогу постачати більше, і зазначив, що в нинішніх умовах він не може виконувати роль основного маршруту.

Він наголосив, що в майбутньому і зі збільшенням інвестицій ситуація може змінитися.

