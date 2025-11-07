Чудеса случаются: Трамп и Орбан высказались о возможности победы Украины в войне
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа Украины в войне, которую против нее развязала Россия, будет “чудом”.
Об этом он сказал во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Орбан о победе Украины в войне
Трамп поинтересовался мнением Орбана, смогут ли украинцы победить россиян в войне.
Тогда тот ответил: Чудеса случаются. С этим американский президент согласился.
Trump: You would say that Ukraine cannot win that war?
Orban: Miracle can happen.
Trump: Yeah. pic.twitter.com/UKZUv927Pi
— Clash Report (@clashreport) November 7, 2025
Глава Белого дома сказал журналистам, что, по его мнению, венгерский премьер понимает Владимира Путина и “очень хорошо его знает”.
– Я думаю, что Виктор чувствует, что мы закончим эту войну в недалеком будущем, – сказал Трамп.
Также венгерский премьер заявил, что вопрос заключается в том, являются ли западные страны “едиными или нет”.
– Проблема в том, что президент прилагает огромные усилия, которые просто замечательны и очень позитивны для европейского континента и всех народов Европы, — сказал Орбан.
Орбан заявил, что Брюссель и другие европейские страны имеют другие взгляды на войну, и отметил, что якобы единственными правительствами, которые выступают за мир, остаются США и “маленькая Венгрия” в Европе.