Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что победа Украины в войне, которую против нее развязала Россия, будет “чудом”.

Об этом он сказал во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Орбан о победе Украины в войне

Трамп поинтересовался мнением Орбана, смогут ли украинцы победить россиян в войне.

Сейчас смотрят

Тогда тот ответил: Чудеса случаются. С этим американский президент согласился.

Trump: You would say that Ukraine cannot win that war? Orban: Miracle can happen. Trump: Yeah. pic.twitter.com/UKZUv927Pi — Clash Report (@clashreport) November 7, 2025

Глава Белого дома сказал журналистам, что, по его мнению, венгерский премьер понимает Владимира Путина и “очень хорошо его знает”.

– Я думаю, что Виктор чувствует, что мы закончим эту войну в недалеком будущем, – сказал Трамп.

Также венгерский премьер заявил, что вопрос заключается в том, являются ли западные страны “едиными или нет”.

– Проблема в том, что президент прилагает огромные усилия, которые просто замечательны и очень позитивны для европейского континента и всех народов Европы, — сказал Орбан.

Орбан заявил, что Брюссель и другие европейские страны имеют другие взгляды на войну, и отметил, что якобы единственными правительствами, которые выступают за мир, остаются США и “маленькая Венгрия” в Европе.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.