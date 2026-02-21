Президент Дональд Трамп ввів 10% глобальний митний тариф на іноземні товари. Перед цим Верховний суд США скасував багато податків, які Трамп ввів минулого року.

Про це повідомляє Bloomberg.

Глобальне 10% мито на імпорт

Трамп у п’ятницю підписав закон про введення мит, а набуде він чинності 24 лютого.

Зараз дивляться

Дональд Трамп вводить нову базову митну ставку відповідно до розділу 122 Закону про торгівлю 1974 року, який надає президенту одностороннє право запроваджувати мита. Однак ця правова норма встановлює 150-денний термін дії митних тарифів.

Для продовження терміну дії мит має бути згода Конгресу, а це стане неабияким викликом для Трампа, адже демократи та деякі республіканці виступають проти частини такої митної політики.

У квітні 2025 року Трамп ввів мита на товари десятків торговельних партнерів США у розмірі від 10% до 50%. Цієї п’ятниці Верховний суд ухвалив рішення, що використання закону для введення так званих взаємних мит є незаконним.

Тож суд визнав ці митні тарифи недійсними, зокрема на товари з Канади, Мексики та Китаю. Рішення Верховного суду також ставить під сумнів окремі мита, введені на товари з Бразилії та Індії.

Поряд з фіксованою ставкою 10% Трамп заявив, що зберігаються існуючі імпортні податки.

Крім того, Дональд Трамп доручив розпочати розслідування щодо конкретних компаній та країн. Щоб ввести нові митні тарифи, американські чиновники повинні визначити, чи дійсно країна порушила торговельну угоду або займалася діяльністю, яка обтяжує торгівлю США.

— Ці розслідування стосуватимуться більшості основних торговельних партнерів США і охоплять такі питання, як надлишкові виробничі потужності, примусова праця, ціноутворення на ліки, дискримінація американських технологічних компаній та цифрових товарів і послуг, податки на цифрові послуги, забруднення океану тощо, — заявив торговий представник США Джеймісон Грір.

Грір зазначив, що нові розслідування будуть проводитися в «прискореному режимі», а поточні розслідування за статтею 301, зокрема щодо Бразилії та Китаю, будуть продовжуватися.

Також Дональд Трамп заявив, що роздумує над введенням мит на іноземні автівки в розмірі від 15% до 30%.

За оцінками Bloomberg Economics, план президента щодо введення 10-відсоткового глобального мита може підвищити середню ефективну ставку мита в США з 13,6% до 16,5% або знизити її до 11,4%, якщо будуть збережені поточні пільги.

Джерело : Bloomberg

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.