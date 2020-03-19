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Залиштеся вдома заради нас: медики запустили флешмоб у соцмережах

Медики в усьому світі закликають людей залишитися вдома і запустили флешмоб.

Лікарі тримають в руках листи, на яких написаний текст із закликом дотримуватися правил карантину.

– Ми залишаємося на роботі заради вас. Будь ласка, залиштеся вдома заради нас, – написано на їхніх плакатах.

Читайте: Підвези медика на роботу. Як працює флешмоб і де знайти “народне” розвезення

Медики просять усіх ставитися до свого здоров’я відповідально і нікуди не виходити без крайньої потреби.

Раніше футболісти київського Динамо записали звернення до вболівальників команди та українців. Капітан команди Сергій Сидорчук та футболісти Фран Соль, Мікель Дуелунд, Микола Шапаренко та Віталій Буяльський закликали вболівальників бути відповідальними та максимально обмежити соціальні контакти.

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