Залишайтеся вдома, в безпеці! Футболісти Динамо звернулися до вболівальників

Футболісти київського Динамо записали звернення до вболівальників команди та українців.

Капітан команди Сергій Сидорчук та футболісти Фран Соль, Мікель Дуелунд, Микола Шапаренко та Віталій Буяльський, закликали вболівальників бути відповідальними та максимально обмежити соціальні контакти.

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Спортсмени наголосили, що залишатися вдома і виконувати рекомендації української влади – мінімум, що можна зробити в нинішній ситуації.

— Друзі, залишайтеся вдома, в безпеці. Проводьте час з сім’єю, це дуже важливо, це мінімум, що ми можемо зараз зробити! Ми всі зараз на карантині, давайте використовувати цей час з користю. Думайте про літніх людей, вразливих людей, цей вірус дуже небезпечний для них. Навіть, якщо вірус не загрожує вам, ви можете передати його іншим. Давайте поважати правила, лишатися вдома, мити руки, це дуже важливо, – сказав Міккель Дуелунд.