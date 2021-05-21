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Софія Зінов'єва |

Потрібні мільярди доларів: МВФ оприлюднив план закінчення пандемії коронавірусу

гроші мвф

Міжнародний валютний фонд оприлюднив план для закінчення пандемії та виходу з коронавірусної кризи.

На його реалізацію потрібно щонайменше $50 млрд, у які входять також вартість грантів, ресурси національного правління та пільгове фінансування.

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Представлений план передбачає, забезпечення 40% населення усього світу до кінця поточного року, а також не менше 60% населення до кінця першої половини наступного. 

Також план передбачає доступне, повсюдне тестування на коронавірус.

Згідно з інформацією МВФ, $35 млрд витратять як грантове фінансування, а інша частина загального плану надійде від урядів країн.

За прогнозами фонду, реалізація зазначеного плану призведе до вливання близько $9 трлн у світову економіку до 2025 року. 

Відновлення економіки

За прогнозами Bloomberg, найшвидше після закінчення пандемії свою економіку вдастся відновити США та Китаю.

Адже саме у цих двох країнах відбувається надшвидка вакцинація населення, а уряди дотримуються суворої монетарної політики.

Джерело: МВФ

Фото: НБУ

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