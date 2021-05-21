Держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник МЗС Канади Марк Гарно обговорили агресію Росії проти України.

Під час переговорів сторони торкнулися дій Москви біля східних кордонів країни.

Також звучало питання незаконної анексії Криму.

Крім цього, США та Канада обговорили теми партнерства між країнами, зміни клімату, економічного розвитку, а також ситуації на Близькому Сході.

Боротьба з агресією РФ

Представник США Ентоні Блінкен попередив Росію, що Вашингтон відповідатиме на дії Москви, які будуть нести загрозу країні або її союзникам.

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Про це він повідомив під час зустрічі з очільником МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Gouvernement du Canada