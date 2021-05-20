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Людмила Грубник |

США відповідатимуть на агресію РФ щодо країни та союзників – Блінкен

держдеп сша

США відповідатимуть на дії Росії, які становитимуть загрозу країні чи її союзникам.

Ця теза звучала під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та очільника МЗС Росії Сергія Лаврова.

– Держекретар підтвердив рішучість президента Байдена захищати громадян США та твердо діяти на захист інтересів США у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам, – звітує прес-служба Держдепу США.

Крім того, Вашингтон прагне до стабільніших та передбачуваніших відносин із Москвою.

Зустріч Блінкена та Лаврова

В Ісландії відбулася зустріч представників США та Росії Ентоні Блінкена та Сергія Лаврова.

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Після неї у коментарі ЗМІ Блінкен повідомив, що переговори очільників країн можуть відбутися найближчими тижнями.

Детальніше про зустріч Блінкена і Лаврова читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U.S. Departament of State

Фото: Dreamstime

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