США відповідатимуть на дії Росії, які становитимуть загрозу країні чи її союзникам.

Ця теза звучала під час зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та очільника МЗС Росії Сергія Лаврова.

– Держекретар підтвердив рішучість президента Байдена захищати громадян США та твердо діяти на захист інтересів США у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам, – звітує прес-служба Держдепу США.

Крім того, Вашингтон прагне до стабільніших та передбачуваніших відносин із Москвою.

Зустріч Блінкена та Лаврова

В Ісландії відбулася зустріч представників США та Росії Ентоні Блінкена та Сергія Лаврова.

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Після неї у коментарі ЗМІ Блінкен повідомив, що переговори очільників країн можуть відбутися найближчими тижнями.

Детальніше про зустріч Блінкена і Лаврова читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U.S. Departament of State