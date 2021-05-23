Обрив канатної дороги в Італії: стали відомі подробиці події

Кількість загиблих в результаті обриву канатної дороги в Італії збільшилася до 13 осіб.

За словами представника гірської служби порятунку Вальтера Мілана, в кабіні на момент події знаходилися 15 людей.

Двох дітей в критичному стані було на вертольоті доставлено в педіатричну лікарню міста Турин.

За даними місцевих ЗМІ, на канатній дорозі в 2016 році проводилися планові ремонтні роботи. Тоді канатну дорогу повністю розібрали і замінили кабель.

Як розповів міністр інфраструктури Італії Енріко Джованніні, розпочато розслідування причин трагедії.

В свою чергу прем’єр-міністр країни Маріо Драгі висловив співчуття сім’ям загиблих і постраждалих.

У канцелярії очільника італійського уряду додали, що Драгі уважно стежить за розвитком ситуації.

Обрив канатної дороги в Італії

У неділю, 23 травня, стався обрив кабелю канатної дороги, яка з’єднує містечко Стреза з горою Монтероне.

Трагедія сталася лише в 100 метрах від вершини гори, висота якої – близько півтори тисячі метрів.

Робота канатної дороги після локдауна відновилася лише місяць тому.