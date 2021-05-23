PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ / Світові новини
Дмитро Кудрявцев |

Обрив канатної дороги в Італії: стали відомі подробиці події

Обрыв канатной дороги в Италии

Кількість загиблих в результаті обриву канатної дороги в Італії збільшилася до 13 осіб.

За словами представника гірської служби порятунку Вальтера Мілана, в кабіні на момент події знаходилися 15 людей.

Двох дітей в критичному стані було на вертольоті доставлено в педіатричну лікарню міста Турин.

За даними місцевих ЗМІ, на канатній дорозі в 2016 році проводилися планові ремонтні роботи. Тоді канатну дорогу повністю розібрали і замінили кабель.

Як розповів міністр інфраструктури Італії Енріко Джованніні, розпочато розслідування причин трагедії.

В свою чергу прем’єр-міністр країни Маріо Драгі висловив співчуття сім’ям загиблих і постраждалих.

Читайте
Люди випали на кладовище: фото і подробиці трагедії з повітряною кулею в Кам'янці

У канцелярії очільника італійського уряду додали, що Драгі уважно стежить за розвитком ситуації.

Обрив канатної дороги в Італії

У неділю, 23 травня, стався обрив кабелю канатної дороги, яка з’єднує містечко Стреза з горою Монтероне.

Трагедія сталася лише в 100 метрах від вершини гори, висота якої – близько півтори тисячі метрів.

Робота канатної дороги після локдауна відновилася лише місяць тому.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка