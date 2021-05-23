Під Кам'янцем-Подільським впала повітряна куля: перші фото з місця трагедії

Очевидці трагедії в Кам’янці-Подільському розповіли про падіння повітряної кулі, внаслідок чого одна людина загинула, а ще п’ятеро отримали серйозні травми.

За словами місцевих мешканців, попередня версія рятувальників про те, що куля випадково зачепила лінію електропередач, не відповідає дійсності.

Спочатку аеростат несло в різні боки, з чого стало зрозуміло, що пілот втратив керування над кулею.

Очевидці забили на сполох, коли побачили, що з кошика кулі по черзі почали вилітати люди.

– Ми шукали людей з цієї кулі на полі. Ми все бачили на власні очі, ніяких ліній електропередач куля не зачіпала, – розповіла місцева мешканка Тетяна.

За її словами, перший чоловік випав прямо на місцевий цвинтар. Після падіння йому вдалося самотужки вийти на дорогу, де його побачили і викликали швидку допомогу.

Другий чоловік також випав на цвинтар: він вдарився головою об могильну плиту і загинув на місці.

Ще двох чоловіків викинуло вже в селі. Тим часом в кулі весь час залишалася жінка, дружина загиблого, а також 28-річний пілот.

– Кулю понесло далі полем через ліс. Кошиком повиривало сосни з коріннням. Куля волочилася по землі і потім, вдарившись об горб, кошик впав боком на землю, а сама куля зависла на старій вербі. В кошику була жінка з відкритим переломом ноги в двох місцях і хлопчина, теж травмований, – розповіла Тетяна.

Зазначається, що всі постраждалі отримали серйозні травми. Двоє осіб з переломами потрапили до Кам’янець-Подільської міської лікарні.

Ще трьох осіб відправили до місцевих травмпунктів.

Трагедія в Кам’янець-Подільському

Про те, що в Кам’янець-Подільському впала повітряна куля, стало відомо пізно ввечері 22 травня.

В рамках фестивалю Кубок Поділля – 2021 відбувався запуск повітряних куль.

Наразі правоохоронці розглядають декілька версій, що стало причиною падіння повітряної кулі.

Провадження відкрито за ч.3 ст. 281 (Порушення правил повітряних польотів) КК України. Усі обставини смертельної події встановлюються.