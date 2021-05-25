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Дмитро Кудрявцев |

Дав свідчення: в Білорусі показали відео з Протасевичем

Роман Протасевич

Екс-головний редактор опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич перебуває у мінському слідчому ізоляторі №1 на вулиці Володарського.

Про це повідомила прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

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Пізніше було оприлюднено відео, де Протасевич спростував чутки про те, що перебуває в реанімації.

– Можу заявити, що жодних проблем зі здоров’ям, у тому числі з серцем або будь-якими іншими органами, у мене немає, ставлення до мене з боку співробітників є максимально коректним та в рамках закону, – сказав опозиціонер.

Він також зазначив, що дає свідчення за фактом організації масових заворушень у Білорусі.

Вимоги звільнити Протасевича

Раніше сьогодні, 24 травня, в МЗС Канади відреагували на затримання Протасевича.

Голова зовнішньополітичного відомства Марк Гарно закликав негайно звільнити журналіста.

За його словами, примусова посадка літака Ryanair в Мінську та арешт журналіста Протасевича – це серйозне втручання в цивільну авіацію та напад на свободу слова.

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