У Міністерстві закордонних справ Канади відреагували на затримання колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta (визнаного екстремістським у Білорусі) Романа Протасевича.

Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно закликав негайно звільнити журналіста та блогера Протасевича, затриманого у Мінську.

– Примусова зміна курсу та посадка літака Ryanair у Мінську й арешт журналіста Романа Протасевича – це серйозне втручання у цивільну авіацію та відвертий напад на свободу слова. Канада закликає Білорусь звільнити Протасевича, – наголосив міністр закордонних справ Канади.

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Le détournement par le Bélarus & l’atterrissage forcé d’un avion @RyanAir à Minsk & l’arrestation du journaliste Roman Pratasevich sont une ingérence sérieuse dans l’aviation civile & une attaque contre la liberté de la presse. Le ???????? exhorte le #Bélarus à libérer M. Pratasevich. — Marc Garneau (@MarcGarneau) May 23, 2021

Затримання Протасевича

23 травня журналіста Романа Протасевича затримали у Мінську. Він летів на літаку рейсом, який прямував з Афін до Вільнюса.

Проте коли літак пролітав над Білоруссю, то надійшов сигнал про те, що його начебто заміновано. Через це літак вимушено екстрено посадили, а Протасевича затримали.

Згодом літак Ryanair, на якому летів затриманий журналіст, продовжив свій курс до Вільнюса, проте вже без Романа Протасевича.

Напередодні представники влади Білорусі просили Польщу видати Протасевича, якого звинувачують у справі про масові заворушення у Білорусі.