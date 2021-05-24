Батько блогера та журналіста Романа Протасевича відреагував на затримання свого сина в мінському аеропорту.

Дмитро Протасевич заявив, що посадка літака в Білорусі – добре спланована операція спецслужб, яку продумували не один тиждень.

– Я повністю переконаний, що це була заздалегідь спланована операція, яка була ретельно підготовлена, і, напевно, не лише спецслужбами Білорусі, – зазначив батько Романа Протасевича.

Він порівняв затримання свого сина, засновника Telegram-каналу Nexta, з терористичним актом.

– Теракт жахливий через свої наслідки. І вони набагато гірші, ніж сам теракт. Ми дуже переживаємо через те, що відбувається з нашим сином. На жаль, ми не знаємо, де він і що з ним, – підкреслив батько затриманого журналіста.

Затримання Протасевича

Літак Афіни-Вільнюс приземлився в Національному аеропорту Мінська 23 травня. Ryanair отримала вказівку від білоруських авіадиспетчерів посадити літак в Мінську, оскільки він був начебто замінований.

Військовий винищувач МіГ-29, який знаходиться в розпорядженні самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, було піднято в небо для супроводу літака.

Після посадки був затриманий Роман Протасевич, відомий журналіст і блогер, засновник Telegram-каналу Nexta, який летів цим рейсом. У Білорусі Протасевичу може загрожувати страта.