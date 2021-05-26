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Софія Зінов'єва |

Санкції проти Білорусі розглядаються – Байден

Санкції проти Білорусі розглядаються – Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про підготовку ймовірних санкцій проти Білорусі за вимушену посадку літака Ryanair та арешт опозиційного блогера Романа Протасевича.

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Покидаючи Білий дім, Байден сказав журналістам, що це питання наразі розглядаються, але не назвав остаточне рішення.

– Я не хотів би спекулювати на цю тему до тих пір, поки ми не ухвалимо остаточне рішення, – наголосив президент.

Реакція Джо Байдена 

25 травня очільник США відреагував на дії білоруської влади та назвав цей інцидент запереченням міжнародних норм.

Також Байден підтвердив підтримку міжнародної спільноти і зазначив, що Сполучені Штати вимагають негайного звільнення Романа Протасевича та інших політв’язнів режиму самопроголошеного президента Лукашенка.

Санкції Євросоюзу президент теж підтримав і одразу дав наказ своїй команді – розробити варіанти притягнення усіх винних до відповідальності.

Джерело: Голос Америки

Фото: Getty Images

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