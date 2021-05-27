Очільник Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас розповів про те, кого і чого торкнуться ймовірні санкції ЄС проти Білорусі.

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Маас зазначив, що Євросоюз наразі працює над розробкою нового пакету санкцій і додав, що вони торкнуться конкретних осіб, компаній і платежів.

– Ми всі працюємо над тим, щоб санкції проти Білорусі були запроваджені швидко і по-європейськи. Йтиметься про людей, компанії і платежі, – написав міністр у Twitter.

Натомість Bloomberg повідомляє, що санкції проти Білорусі можуть торкнутися транзиту газу. Це також заявив Гайко Маас під час неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС.

Wir alle arbeiten daran, dass #Sanktionen gegen #Belarus schnell & europäisch umgesetzt werden. Es wird um Personen, Unternehmen & Zahlungsverkehr gehen. Wir müssen den Druck weiter erhöhen, als erstes Signal müssen über 400 politische Gefangene frei kommen.@2021PortugalEU pic.twitter.com/1RvDVoQCsG — Heiko Maas ???????? (@HeikoMaas) May 27, 2021

Санкції ЄС проти Білорусі

Після вимушеної посадки рейсу Ryanair у Мінську, ЄС готується до запровадження нового пакету санкцій, розповів журналіст Радіо свободи Рікард Йозвяк.

За інформацією журналіста, Євросоюз може ввести санкції у червні, або принаймні до літніх канікул у серпні.