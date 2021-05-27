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Софія Зінов'єва |

Очільник МЗС Німеччини розповів, чого можуть торкнутися санкції ЄС проти Білорусі

Очільник МЗС Німеччини розповів, чого можуть торкнутися санкції ЄС проти Білорусі

Очільник Міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Маас розповів про те, кого і чого торкнуться ймовірні санкції ЄС проти Білорусі.

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Маас зазначив, що Євросоюз наразі працює над розробкою нового пакету санкцій і додав, що вони торкнуться конкретних осіб, компаній і платежів.

– Ми всі працюємо над тим, щоб санкції проти Білорусі були запроваджені швидко і по-європейськи. Йтиметься про людей, компанії і платежі, – написав міністр у Twitter.

Натомість Bloomberg повідомляє, що санкції проти Білорусі можуть торкнутися транзиту газу. Це також заявив Гайко Маас під час неформальної зустрічі глав МЗС країн ЄС.

Санкції ЄС проти Білорусі

Після вимушеної посадки рейсу Ryanair у Мінську, ЄС готується до запровадження нового пакету санкцій, розповів журналіст Радіо свободи Рікард Йозвяк.

За інформацією журналіста, Євросоюз може ввести санкції у червні, або принаймні до літніх канікул у серпні.

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