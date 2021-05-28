Білоруська опозиція збирає €11 млн на винагороду за арешт Лукашенка

На винагороду за арешт самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка білоруський опозиціонер Валерій Цепкало запропонував зібрати €11 млн.

Гроші збирають в межах акції Все або нічого. Їх зможуть отримати представники правоохоронних органів або громадянського суспільства, які затримають Лукашенка.

Цепкало пояснив: система працює так, що кошти спочатку резервуються на рахунку тих, хто хоче зробити пожертву. Тільки після того, як Олександра Лукашенка арештують, гроші перерахують на спецрахунок, звідки їх зможуть отримати люди, які затримали самопроголошеного президента.

Нові протести у Білорусі

Зі свого боку, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська анонсувала нові протести у Білорусі, зазначивши, що дії влади призвели до того, що країна перетворилась на чорну пляму на карті світу.

За словами Тихановської, опозиція ухвалила рішення нарощувати структуру партизанського руху всередині країни, а також намагатися збільшувати міжнародний тиск і конкретні заходи на дії Лукашенка.

На такі кроки опозиція вирішила піти після того, як 23 травня у Мінську примусово посадили пасажирський літак і затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича.