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Людмила Грубник |

Біля берегів Японії зіштовхнулися два судна, троє людей зникли

море

Біля японських берегів зіштовхнулися вантажне судно і танкер, троє людей зникли безвісти.

Інцидент стався у внутрішньому морі. Японське вантажне судно зіштовхнулося з танкером-хімовозом, який зареєстрований на Маршаллових островах.

Унаслідок зіткнення вантажне судно через 2 години 40 хвилин затонуло.

За даними берегової охорони, на борту японського судна перебувало 12 осіб, врятували дев’ятьох, троє – зникли безвісти.

На борту танкера перебувало 13 моряків. З-поміж них постраждалих немає.

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Унаслідок цієї події близько 140 людей зникли безвісти. Причиною події могло стати перевантаження судна.

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Джерело: NHK

Фото: Pexels

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