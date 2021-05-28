Біля японських берегів зіштовхнулися вантажне судно і танкер, троє людей зникли безвісти.

Інцидент стався у внутрішньому морі. Японське вантажне судно зіштовхнулося з танкером-хімовозом, який зареєстрований на Маршаллових островах.

Унаслідок зіткнення вантажне судно через 2 години 40 хвилин затонуло.

За даними берегової охорони, на борту японського судна перебувало 12 осіб, врятували дев’ятьох, троє – зникли безвісти.

На борту танкера перебувало 13 моряків. З-поміж них постраждалих немає.

Інцидент з катером у Нігерії

У Нігерії перекинувся катер, який перевозив близько 160 пасажирів.

Унаслідок цієї події близько 140 людей зникли безвісти. Причиною події могло стати перевантаження судна.

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Джерело: NHK