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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

В Охотському морі зіткнулися два судна, є загиблі

Затовнувшее судно возле Турции

26 травня неподалік берегів острова Хоккайдо зіткнулося японське рибальське судно з російським судном Амур. Внаслідок аварії загинули три людини, ще п’ятеро рибалок – травмувались.

Надзвичайна подія сталася поблизу порту Момбецу в Охотському морі.

За даними місцевих рятувальників, японське судно, яке займається ловом краба-волосиста, перевернулося внаслідок зіткнення.

Усі члени екіпажу впали в море. Із них троє загинули, а п’ятеро вдалося врятувати та підняти на борт судна Амур.

За попередніми даними, аварію могли спровокувати складні погодні умови. Так, видимість в районі зіткнення не дозволяла командам візуально ідентифікувати один одного.

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Зокрема, десять членів екіпажу вдалося врятувати.

Джерело: Kyodo

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