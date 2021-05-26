В Охотському морі зіткнулися два судна, є загиблі

26 травня неподалік берегів острова Хоккайдо зіткнулося японське рибальське судно з російським судном Амур. Внаслідок аварії загинули три людини, ще п’ятеро рибалок – травмувались.

Надзвичайна подія сталася поблизу порту Момбецу в Охотському морі.

За даними місцевих рятувальників, японське судно, яке займається ловом краба-волосиста, перевернулося внаслідок зіткнення.

Усі члени екіпажу впали в море. Із них троє загинули, а п’ятеро вдалося врятувати та підняти на борт судна Амур.

За попередніми даними, аварію могли спровокувати складні погодні умови. Так, видимість в районі зіткнення не дозволяла командам візуально ідентифікувати один одного.

Затоплення судна у Чорному морі

У березні у Чорному морі затонуло судно Волго Балт 179, на якому було 13 українських моряків. Двоє людей загинули – капітан Олександр Борисенко та електромеханік Григорій Лисаченко.

Зокрема, десять членів екіпажу вдалося врятувати.

Джерело: Kyodo