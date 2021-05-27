У Нігерії перевернулося судно: близько 140 людей зникли безвісти

У Нігерії (Африка) перекинувся катер, який перевозив близько 160 пасажирів. Судно затонуло в річці Нігер.

Човен прямував до міста Вара у штат Кеббі, проте незабаром судно розкололося та затонуло, повідомив адміністративний голова району Нгаскі Абдуллахі Бухарі Вара.

– Рятувальна операція триває, проте вдалося знайти тільки 22 осіб, які вижили, та одного загиблого. Приблизно 140 пасажирів зникли безвісти, – зазначив політик.

Голова району повідомив, що причиною аварії могло бути перевантаження судна, оскільки човен повинен був перевозити не більше 80 пасажирів. Судно також було завантажено мішками з піском з золотого рудника, сказав чиновник.

Аварії з річковим судном – часте явище на водних шляхах Нігерії через перенаселеність погану погоду та відсутності технічного обслуговування, особливо у сезон дощів.

Масове отруєння в Нігерії

Однак це не один нещасний випадок, який стався в Африці. Нещодавно понад 400 людей отруїлися соком у Нігерії.

Їх госпіталізували в лікувальні установи, проте щонайменше 10 осіб померли. Незабаром з’ясувалося, що в апельсинового соку закінчився термін придатності.

Джерело: AFP