Ситуація у Білорусі: Протасевича відправили у мінське СІЗО КДБ

Засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича перевели в СІЗО КДБ. Там також перебуває його дівчина Софія Сапега, затримана разом з ним в аеропорту Мінська.

Сестра Протасевича дізналася, що її брат там перебуває, оскільки у неї вперше взяли передачку. Батьки затриманого журналіста впевнені, що його били після затримання.

– У нас є побоювання за стан здоров’я Романа. Знаючи ті методи, які застосовують ву СІЗО КДБ, нам не складно припустити, що його стан вимагає контролю з боку влади, – підкреслив батько Протасевича.

Адвокат засновника Nexta Інеса Оленська звернулася до Слідчого комітету з вимогою провести медичну експертизу з метою для виключення застосування до журналіста фізичного насильства і тортур.

Співзасновник Nexta заявив про погрози

Співзасновник Telegram-каналу Nexta Степан Путило розповів, що йому надходять погрози та попросив владу Польщі про посилення охорони.

Про це Путило заявив у Варшаві під час прес-конференції разом з батьками затриманого Романа Протасевича, який перебував на літаку Ryanair, що примусово посадили в Мінську під супроводом білоруського винищувача.

Джерело: BBC

Фото: Nexta