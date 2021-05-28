Співзасновник Telegram-каналу Nexta Степан Путило розповів, що йому надходять погрози та попросив владу Польщі, де він зараз проживає, про посилення охорони.

Про це Путило заявив у Варшаві під час прес-конференції разом із батьками Романа Протасевича, якого викрала білоруська влада, посадивши літак Ryanair, в якому перебував активіст.

— Погрози надходять, зокрема, нам, тому ми просимо світ, Польщу, та інші країни про додаткову охорону. Ми боїмося за своє життя та здоров’я через це, – сказав Путіло.

Також він вважає, що потрібно здійснити “безпрецедентний тиск на режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка”. На його думку, такими методами можуть стати економічне, транспортне та політичне блокування.

— Він розуміє лише мову сили. Потрібно діяти економічно, політично, інформаційно… Транспортне блокування режиму, дипломатичне тощо, – зазначив журналіст.

Читайте До затриманого Романа Протасевича пустили адвоката

Захоплення літака Ryanair

23 травня літак авіакомпанії Ryanair, що виконував рейс із Афін до Вільнюса, екстрено посадили в аеропорту Мінська, коли він перебував у повітряному просторі Білорусі. Екіпаж повідомили про замінування, а для супроводу судна в небо підняли винищувач МіГ-29.

На борту лайнера був білоруський опозиціонер Роман Протасевич. Засновника каналу Nexta та його дівчину затримали в аеропорту Мінська.

У відповідь на такі дії Лукашенка Білорусі ЄС заборонив польоти білоруських авіакомпаній через свою територію і рекомендував європейським авіакомпаніям утриматися від польотів через Білорусь.

25 травня стало відомо, що Україна з 00.00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю, а українським літакам забороняється здійснювати польоти у повітряному просторі РБ.

Фото: Stsiapan Putsila