Це і є його божевільна ціль: Мельник про плани Путіна щодо України

Ситуація на українсько-російському кордоні залишається напруженою попри те, що президент РФ Володимир Путін відвів частину своїх військ. Про це заявив посол України у Німеччині Андрій Мельник німецькому військово-політичному журналу loyal.

— Ситуація, як і раніше, залишається дуже напруженою. Лише незначна частина російських військ була насправді відведена. Важка техніка залишилася там же, куди її стягували протягом останніх тижнів. Це дає нам привід для занепокоєння. Загроза війни аж ніяк не зникла.

Мельник зазначив, що це були не просто брязкання зброєю з боку РФ, а реальна небезпека нового масштабного нападу на Україну.

— Путін сконцентрував на нашому кордон від 100 до 120 тис. солдатів, оснащених найновітнішою зброєю. Наша армія налічує лише 246 тис. військових. На жаль, масований збройний напад Росії на Україну можливий у будь-який момент, – зауважив посол.

Також він додав, що Путін і досі прагне захопити Україну та назвав це прагнення президента Росії божевільною ціллю.

— Його план, як і раніше, полягає у знищенні України як незалежної держави. Це і є його божевільна ціль. Прозахідний та демократичний розвиток моєї батьківщини для Путіна – це наче більмо на оці, тому що це загрожує його тоталітарному та корупційному режиму.

Мельник наголосив, що хоча українська армія поступається у багатьох аспектах російській, але Путін недооцінив оборонні спроможності українців та поламав собі на цьому зуби.

Російські війська на кордоні

Наприкінці травня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявляв, що Росія продовжує утримувати близько 80 тис. особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною.

Крім того, за його словами, в Азово-Чорноморському регіоні все ще залишаються кораблі й катери, перекинуті на підсилення російського угруповання з Північного флоту та Каспійської флотилії.

Джерело: Посольство України у ФРН